При обрушении дома в Алеппо погибли 16 человек, в том числе дети

Власти Сирии сообщают, что в результате обрушения дома в Алеппо погибли 16 человек, в том числе дети.

Спасатели, силы гражданской обороны и пожарные продолжают поиски пропавших без вести среди завалов в курдском районе города Шейх-Максуд.

Дом обрушился в 3 часа ночи, когда жители спали. Причиной стал подмытый водой фундамент, сообщило официальное сирийское агентство Sana.

По данным МВД, в пятиэтажке жили семь семей или около 35 человек.

По последним данным представленным агентством Sana, число жертв, которое продолжает увеличиваться, возросло до 16 погибших и четырех раненых. Среди погибших пятеро детей.