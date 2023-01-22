Политзаключенные женщины в Иране требуют прекратить исполнение смертных приговоров

Тридцать политических заключенных в Иране, в том числе франко-иранский исследователь Фариба Адельха и дочь бывшего президента Хашеми Рафсанджани, подписали петицию, обнародованную в воскресенье, 22 января, с требованием прекратить казни.

«Мы, политические и идеологические заключенные женского отделения тюрьмы Эвин (Тегеран), требуем прекращения казней демонстрантов и прекращения несправедливых приговоров, выносимых заключенным в Иране», — говорится в тексте.

Среди подписантов: француженка Фариба Адельха, арестованная в июне 2019 года, затем приговоренная к пяти годам тюремного заключения за подрыв национальной безопасности, и немка, защитница прав женщин Нахид Тагави, приговоренная к 10 годам тюремного заключения в 2021 году по аналогичным причинам.

ООН подсчитала, что в Иране проведено 14 000 арестов за четыре месяца протестов, которые начались в середине сентября 2022 года.