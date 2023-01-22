CNN: В бою под Бахмутом погиб морпех США Дэниэл Свифт
2023-01-22 17:08
Гражданин Соединенных Штатов Америки, морской пехотинец, погиб в боях под городом Бахмут.
Как сообщает американский телеканал CNN, боец морской пехоты ВМС Соединенных Штатов Дэниэл Свифт был убит в боях за Бахмут.
Сообщается, что смерть бойца была подтверждена в Пентагоне, а также в руководстве Военно-морских сил страны.
В войсках США 35-летний солдат дослужился до оператора первого класса, однако, он был признан дезертиром за самовольное оставление части.
Опубликовано: Николай Скира