Врачи IPPNW требуют прекратить эскалацию ядерной войны

Международная организация врачей за предотвращение ядерной войны (IPPNW) предупредила об опасности ядерной эскалации.

По окончании конференции в Гамбурге в воскресенье врачи со всей Европы призвали ядерные державы впервые воздержаться от применения ядерного оружия.

По случаю второй годовщины Договора ООН о запрещении ядерного оружия организация, получившая Нобелевскую премию мира, призвала ядерные державы выполнить разоруженческие обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия, демонтировать свои арсеналы и расчистить путь для ратификации Договора о запрещении ядерного оружия (АВВ).

«Мы призываем все европейские страны последовать прогрессивному примеру государств, которые уже ратифицировали Договор и без дальнейшего промедления подписать и ратифицировать AVV», — говорится в «Гамбургской декларации».

Кроме того, необходимо немедленно снять с повышенной боевой готовности ядерное оружие, немедленно прекратить все военные действия на европейском континенте и искать дипломатические решения.