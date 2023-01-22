Таяни: Италия в сотрудничестве с Францией готова поставить Украине систему ПВО Samp-T

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что итальянское правительство в сотрудничестве с Францией готово поставить Украине систему ПВО Samp-T.

22 января глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил о том, что Рим в сотрудничестве с Парижем готов поставить Украине систему противовоздушной обороны Samp/T.

Таяни не назвал точные сроки ожидаемой поставки франко-итальянского зенитного ракетного комплекса SAMP-T киевскому режиму, однако заверил интервьюера в том, что переговоры по этому вопросу с французской стороной близки к завершению.