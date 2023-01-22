Минобороны Украины опровергло обвинения в завышении стоимости на продукты, закупаемые для ВСУ

APS
2023-01-22 18:19

Министерство обороны Украины опровергло обвинения в коррупции, связанные с закупкой продовольствия для военных.

Продовольствие для военнослужащих было закуплено в "законодательно установленном порядке", говорится в сообщении министерства. 

Сообщения СМИ об обратном являются «неверными». По факту распространения этой «ложной» информации, наносящей ущерб «оборонным интересам» Украины, будет начато расследование, сообщает ведомство.

В субботу появились сообщения, в которых министерство обороны обвиняется в закупке продовольствия по ценам, «в два-три» раза превышающим обычные оптовые цены. 

По данным новостного сайта «zn.ua», объем рассматриваемого контракта составляет эквивалент 325 млн евро.

Опубликовано: Тарас Медведев









Новости СМИ2