Правительство Канады объявило о компенсации в размере до $2,1 млрд для 325 общин коренных народов

Правительство Канады объявило в субботу, 21 января, о соглашении с 325 общинами коренных народов о компенсации за нарушения их прав, совершенные с конца 19 века по 1990-е годы.

«Канада привержена исправлению коллективного вреда, причиненного системой школ-интернатов и утратой языка, культуры и наследия», — говорится в заявлении Департамента по делам Короны и коренных народов.

В течение столетия около 150 000 детей из числа коренных народов были насильно зачислены в 139 школ-интернатов по всей стране, зачастую принадлежащих католической церкви, где они были отрезаны от своих семей, языка и культуры. Тысячи из них не вернулись.

Рекордная сумма, объявленная в субботу, направлена на компенсацию 325 общинам в Западной Канаде на «возрождение образования, культуры и языка коренных народов», говорится в официальном заявлении.