AP: Папа Римский Франциск призвал положить конец насилию в Перу

Папа Римский Франциск, выступая перед 15 000 слушателей на площади Святого Петра, призвал положить конец насилию в Перу в связи с требованиями об отставке президента.

Он заявил, что насилие лишает людей надежды найти справедливое решение проблем и предложил всем сторонам перейти к диалогу.

По словам Папы, главными принципами при этом должны стать уважение прав человека и верховенства закона.

Протесты в Перу начались после того, как прежнему президенту Педро Кастильо было предъявлено обвинение. Теперь протестующие требуют отставки нового президента Дины Болуарте.