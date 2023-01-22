AP: Папа Римский Франциск призвал положить конец насилию в Перу
2023-01-22 18:32
Папа Римский Франциск, выступая перед 15 000 слушателей на площади Святого Петра, призвал положить конец насилию в Перу в связи с требованиями об отставке президента.
Он заявил, что насилие лишает людей надежды найти справедливое решение проблем и предложил всем сторонам перейти к диалогу.
По словам Папы, главными принципами при этом должны стать уважение прав человека и верховенства закона.
Протесты в Перу начались после того, как прежнему президенту Педро Кастильо было предъявлено обвинение. Теперь протестующие требуют отставки нового президента Дины Болуарте.
Опубликовано: Светлана Репина