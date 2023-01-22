Иран готов выйти из ДНЯО в ответ на действия Евросоюза

Иран отметил, что из-за отсутствия у западных политиков опыта в дипломатии ЕС принимает решения, которые требуют зеркального ответа.

Напомним, что ЕС недавно принял пакет санкций против КСИР, куда вошли десятки представителей силового блока исламской республики.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил в этой связи, что иранская сторона готова ответить на этот недружественный шаг выходом из договора о нераспространении ядерного оружия.

«Небольшое количество европейских политических лидеров, в том числе министр иностранных дел Германии (Анналена Бербок — ред.), не имеют опыта в области дипломатии, поэтому, если они не будут двигаться в направлении рациональности и не откорректируют свои позиции, любое развитие событий будет вероятным», - сказал глава иранской дипломатии.

По его словам, в ЕС часто принимаются эмоциональные решения, что недопустимо в выстраивании международных отношений.