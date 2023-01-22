SZ: Шольц разозлил США своим отказом передавать Украине танки

Издание Süddeutsche Zeitung сообщает, что Шольц разозлил власти США своим решение пока не передавать Украине танки.

Авторы отмечают, что из-за этого глава Пентагона Ллойд Остин поспорил с Вольфгангом Шмидтом, министром ФРГ по особым поручениям.

В статье сказано, что США неоднократно говорили об отсутствии связи между поставками Украине немецких и американских танков.

В Соединенных Штатах вызвал недовольство тот факт, что Германия публично поставила стране условия для поставок танков еще до встречи в формате Рамштайн.