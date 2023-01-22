Der Spiegel: Германия может передать Украине 19 танков Leopard 2A5

Немецкая пресса описывает секретный документ Бундесвера. Из него видно, что список танков, которые могут быть переданы Украине, существует с лета 2022 года.

После встречи в Рамштайне Берлин так и не принял решение о передаче танков Киеву. Польша входит в число стран, которые готовы передать свою бронетехнику Украине, но это должа одобрить Германия.

Между тем, Der Spiegel сообщил, что список танков, которые могут быть переданы Украине, существует с лета 2022 года. Немецкий еженедельник выяснил, что такой подробный список находится в Минобороны с начала лета. Согласно секретному документу, бундесвер располагает 312 различными моделями танков Leopard. 99 машин находятся в ремонте, а один танк в настоящее время списывается.

Среди 212 готовых к эксплуатации танков 53 последних модели Leopard 2A7V. Бундесвер может отказаться от 19 Leopard 2A5 в пользу Украины. Эти танки в настоящее время используются во время маневров для имитации движений противника, пишет Der Spiegel.

В интервью Bild am Sontag министр обороны Германии подчеркнул, что Берлин ведет по этому поводу "тесный диалог" со своими международными партнерами, прежде всего с США.

Писториус также напомнил, что заказал инвентаризацию немецких танков, чтобы, когда решение будет принято, их как можно скорее можно было бы переправить в Украину. Политик также анонсировал визит в Киев. По информации Bild am Sontag, он хочет посетить столицу Украины в ближайшие четыре недели.