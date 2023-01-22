Ватикан: Сейчас не лучшее время для визита Папы Римского в Киев

Глава дипломатии Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер прокомментировал неоднократные приглашения из Киева Папе Франциску.

Власти Киева уже много месяцев призывают Папу Франциска посетить Украину .

"Папа всегда помнит об этом приглашении, но он хотел бы совершить этот визит в свое время, а нынешний кажется неподходящим", – сказал секретарь по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер.

Эти слова были сказаны главой дипломатии Ватикана в кулуарах мирных дебатов.

"Лично я на данный момент не очень рассчитываю на визит Папы Франциска в Украину. Но было бы прекрасно, если бы его визит был подготовлен, как и визит Иоанна Павла II в Украину в 2001 году. У него была конкретная цель, которая впоследствии была реализована", - добавил Галлахер.