Борис Джонсон в Киеве встретился с Зеленским
2023-01-22 19:51
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Президент Украины Владимир Зеленский и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретились в Киеве.
"Приветствую Бориса Джонсона, настоящего друга Украины, в Киеве", — написал президент Зеленский в Telegram.
С самого начала конфликта Джонсон решительно поддерживал Украину как премьер-министр Великобритании.
Во время форума в Давосе он подчеркнул необходимость постоянно помогать украинцам.
"Нам нужно предоставить Владимиру Зеленскому инструменты, чтобы закончить его работу. Это момент, чтобы удвоить наши усилия", — заверил Джонсон в социальных сетях.
Опубликовано: Николай Скира