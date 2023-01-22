Борис Джонсон в Киеве встретился с Зеленским

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретились в Киеве.

"Приветствую Бориса Джонсона, настоящего друга Украины, в Киеве", — написал президент Зеленский в Telegram.

С самого начала конфликта Джонсон решительно поддерживал Украину как премьер-министр Великобритании.

Во время форума в Давосе он подчеркнул необходимость постоянно помогать украинцам.

"Нам нужно предоставить Владимиру Зеленскому инструменты, чтобы закончить его работу. Это момент, чтобы удвоить наши усилия", — заверил Джонсон в социальных сетях.