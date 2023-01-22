Американский полковник Дэвис: поставки нового оружия Украине не изменят ход конфликта

Американский полковник Дэниэл Дэвис в статье для 19FortyFive пишет, что поставки оружия на Украину не могут изменить ход конфликта.

По его словам, понимание принципов работы современной техники не дает оснований ожидать изменений.

Дэвис утверждает, что украинским солдатам необходимы опыт и подготовка для использования нового военного оборудования.

Кроме того, без необходимого количества боеприпасов и топлива даже самое лучшее оружие будет непригодно для использования.