МИД Бразилии пообещал поддерживать обе стороны украиснкого конфликта

Глава МИД Бразилии Мауру Виейра заявил, что его страна будет поддерживать обе стороны украинского конфликта.

При этом он отметил, что новый президент Лула да Силва выступил с осуждением действий России.

Ранее Лула да Силва обещал сделать все возможное для урегулирования украинского конфликта в случае своей победы на выборах.

Он говорил о том, что Бразилия будет способствовать восстановлению мира.