МИД Бразилии пообещал поддерживать обе стороны украиснкого конфликта
2023-01-22 20:12
Глава МИД Бразилии Мауру Виейра заявил, что его страна будет поддерживать обе стороны украинского конфликта.
При этом он отметил, что новый президент Лула да Силва выступил с осуждением действий России.
Ранее Лула да Силва обещал сделать все возможное для урегулирования украинского конфликта в случае своей победы на выборах.
Он говорил о том, что Бразилия будет способствовать восстановлению мира.
Опубликовано: Светлана Репина