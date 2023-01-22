Сообщение о бомбе на борту рейса из Польши в Грецию, подняты F-16

Возникла угроза взрыва бомбы на борту самолета, летевшего из Польши в Грецию. Афины подняли в воздух военные самолеты для сопровождения самолета Ryanair, сообщает AFP. На борту лайнера находились 190 человек.

"Греческие военные самолеты были отправлены в воскресенье для сопровождения самолета Ryanair, летевшего из Польши в Грецию, на борту которого находилось более 190 человек, после сообщения о бомбе", — сообщает AFP со ссылкой на источник в Минобороны.

Боинг 738 приземлился в международном аэропорту Афин и проходит досмотр.

В свою очередь, греческий портал LiFO сообщает, что самолет вылетел в воскресенье днем ​​из аэропорта в Катовице. После получения сообщения о бомбе истребители F-16 ВВС Греции были отправлены для сопровождения самолета в аэропорт Афин.

Самолет Ryanair приземлился в столице Греции около 17:40 по местному времени. Представитель аэропорта Елена Димопулу заявила, что все в безопасности.