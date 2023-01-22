Руководство ВСУ: информация о завышении цен на продукты для украинской армии недостоверна
2023-01-22 20:32
Руководство ВСУ заявило, что сведения о закупках продуктов для украинской армии по завышенным ценам являются манипуляцией.
Сообщается, что Минобороны Украины попросило СБУ проверить информацию, назвал ее «заведомо ложными сведениями».
Ранее комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки получил сообщения о закупках продовольствия для ВСУ по завышенным ценам.
В связи появлением таких данных начата специальная проверка.
Опубликовано: Светлана Репина