ВВС Венгрии и Польши сопровождали самолет Ryanair в Афины из-за угрозы бомбы на его борту

Два греческих F-16 сопровождали самолет Ryanair из Катовице (Польша) в Афины в качестве меры предосторожности после сообщения о заложенной на борту бомбе, сообщил в воскресенье источник в министерстве обороны Греции.

Самолет, на борту которого находилось более 190 человек, благополучно приземлился незадолго до 16:00 по Гринвичу в международном аэропорту Афин и был осмотрен саперами, сообщило официальное греческое агентство ANA.

Тот же источник сообщил AFP, что два истребителя-бомбардировщика перехватили авиалайнер, когда он вошел в воздушное пространство Греции над Северной Македонией.

Ранее его сопровождали самолеты венгерских ВВС. Авиалайнер был встречен в отдаленном месте в аэропорту Афин для проверки группой по обезвреживанию бомб. Происхождение угрозы о взрыве пока не уточняется.

