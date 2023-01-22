Боррель: Украина не получает танки из-за позиции Германии

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что решение о поставках танков на Украину не принято из-за позиции Германии.

Он отметил, что дискуссия о поставках такого вооружения идет медленно, однако продвигается в сторону решения о предоставлении танков Украине.

Сам Боррель считает, что в нынешней ситуации необходимо поставлять танки украинским военным.

При этом он уточнил, что обсуждение поставок Украине боевых самолетов завершено. Вместо них Киеву поставляют зенитное оружие.