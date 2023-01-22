Франция обдумывает поставки Украине танков Leclerc

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает поставок Украине танков Leclerc.

При этом он подчеркнул, что передача такой военной техники не должна привести к эскалации, а также к ослаблению обороноспособности Франции.

Ранее во время совместной пресс-конференции с Макроном канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обе страны делают многое для поддержки Украины.

По его словам, Франция и Германия оказывают финансовую и гуманитарную поддержку, а также поставляют оружие.