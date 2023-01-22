Участника переговоров с Россией Киреева СБУ убила как предателя, а потом похоронили как героя

Денис Киреев, украинский банкир, сотрудник военной разведки и участник переговоров с Россией, был убит в марте в машине СБУ.

Об этом сообщил начальник начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, бизнесмен Денис Киреев, человек с обширными связями в России и Украине, был в марте сотрудниками СБУ как лицо, подозреваемое в госизмене. Однако позже его похоронили с почестями — как героя.

Накануне начала российской СВО Киреев подробно проинформировал украинские спецслужбы о готовящемся вторжении, пишет WSJ со ссылкой на начальника Главного разведывательного управления Минобороны (ГРУ) Кирилла Буданова.

Буданов заявил, что Киреев, которому он поручил выполнить задачу "тянуть время" в ходе очередного раунда переговоров с Россией, был вызвали в СБУ и убит в служебной машине.