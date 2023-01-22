Вооруженные силы РФ начали крупное наступление в Запорожской области

В Генштабе ВСУ подтвердили, что российская сторона ведет наступательные операции в Запорожской области, информирует "Интерфакс-Украина".

Ранее российская сторона сообщала о начале наступления в районе Запорожья, где на несколько месяцев фронт стабилизировался.

Сообщается, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины отразили обстрелы российских войск в 10 населенных пунктах Луганской и Донецкой областей. Украинские военные нанесли 17 ударов по скоплениям и технике противника.

Российские войска в воскресенье, 20 января нанесли ракетный удар по критически важной инфраструктуре Запорожской области. После нескольких месяцев нормализации обстановки на этом участке, в последние дни там идут боевые действия.

В Генштабе ВСУ также подтвердили, что российская сторона продолжает наступательные операции под Бахмутом, в Донецкой области и в Запорожской области с привлечением дополнительных сил авиации.