Новый глава Минобороны Германии Писториус заявил о визите в Украину в ближайшее время
Новый министр обороны Германии Борис Писториус планирует посетить Украину в ближайшее время, поскольку на Берлин оказывают давление с целью дать согласие на поставку немецких танков в Украину, пишет Bild am Sonntag.
Борис Писториус сообщил, что визит состоится в ближайшие недели.
"Уверен, что скоро поеду в Украину. Вероятно, даже в ближайшие четыре недели", - заявил Борис Писториус в интервью Bild.
На вопрос о танках для Украины он пояснил: "Мы ведем очень тесный диалог с нашими международными партнерами, в первую очередь с США, по этому вопросу".
Министр обороны также сказал, что будет стремиться к тому, чтобы немецкая армия взяла на себя ведущую роль в Европейском союзе.
Страны НАТО оказывают давление на правительство Германии, чтобы оно согласилось направить в Украину Leopard и передать свои танки.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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