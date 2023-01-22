Новый глава Минобороны Германии Писториус заявил о визите в Украину в ближайшее время

Новый министр обороны Германии Борис Писториус планирует посетить Украину в ближайшее время, поскольку на Берлин оказывают давление с целью дать согласие на поставку немецких танков в Украину, пишет Bild am Sonntag.

Борис Писториус сообщил, что визит состоится в ближайшие недели.

"Уверен, что скоро поеду в Украину. Вероятно, даже в ближайшие четыре недели", - заявил Борис Писториус в интервью Bild.

На вопрос о танках для Украины он пояснил: "Мы ведем очень тесный диалог с нашими международными партнерами, в первую очередь с США, по этому вопросу".

Министр обороны также сказал, что будет стремиться к тому, чтобы немецкая армия взяла на себя ведущую роль в Европейском союзе.

Страны НАТО оказывают давление на правительство Германии, чтобы оно согласилось направить в Украину Leopard и передать свои танки.