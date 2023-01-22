Макрон: Франция окажет Украине помощь в восстановлении страны после окончания СВО

APS
2023-01-22 22:51

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Париж окажет Украине помощь в восстановлении страны после окончания СВО.

22 января французская газета Le Parisien президент Французской Республики Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем заявил о готовности Парижа оказать помощь Киеву в восстановлении повреждённых объектов украинской инфраструктуры после окончания спецоперации.

Помимо прочего Макрон сообщил, что поручил главе Министерства обороны Франции Себастьяну Лекорню детально проработать вопрос возможности отправки Украине танков Leclerc.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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