Макрон: Франция окажет Украине помощь в восстановлении страны после окончания СВО
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Париж окажет Украине помощь в восстановлении страны после окончания СВО.
22 января французская газета Le Parisien президент Французской Республики Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем заявил о готовности Парижа оказать помощь Киеву в восстановлении повреждённых объектов украинской инфраструктуры после окончания спецоперации.
Помимо прочего Макрон сообщил, что поручил главе Министерства обороны Франции Себастьяну Лекорню детально проработать вопрос возможности отправки Украине танков Leclerc.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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