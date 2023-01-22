В Одессе силовики задерживают мужчин и принудительно отправляют их в армию

Украинские силовики буквально силой отправляют в армию военнообязанных мужчин.

В Украине мужчин продолжают мобилизировать для участия в боевых действиях против российской армии.

В некоторых случаях тех, кто отказывается, сотрудники силовых ведомств буквально запихивают в автомобили.

Такой случай произошел в Одессе. Несколько людей в форме скрутили мужчину и против его воли посадили в служебную машину.

В местном военкомате уже пообещали провести служебное расследование по данному факту. Видео инцидента попало в сеть.