В Одессе силовики задерживают мужчин и принудительно отправляют их в армию
Украинские силовики буквально силой отправляют в армию военнообязанных мужчин.
В Украине мужчин продолжают мобилизировать для участия в боевых действиях против российской армии.
В некоторых случаях тех, кто отказывается, сотрудники силовых ведомств буквально запихивают в автомобили.
Такой случай произошел в Одессе. Несколько людей в форме скрутили мужчину и против его воли посадили в служебную машину.
В местном военкомате уже пообещали провести служебное расследование по данному факту. Видео инцидента попало в сеть.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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