Зеленский рассказал о начале новой мобилизации в Украине

Мужчин в Украине будут призывать для создания нового резерва Вооруженных сил.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в Украине будут создавать новые резервы армии.

По словам Зеленского, это необходимо для восстановления сил после окончания боевых действий на территории страны.

"Военное руководство Украины должно создать резервы, для того чтоб иметь возможность восстанавливать силы после боевых действий", - говорится в заявлении.