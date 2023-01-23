В ходе рейда США в Сирии захвачены трое боевиков ИГ
Силы США взяли в плен трех членов организации «Исламское государство» (ИГ) во время рейда на востоке Сирии, сообщило в воскресенье военное командование США на Ближнем Востоке (Centcom).
Среди арестованных есть логист и человек, действующий в качестве посредника для ИГ, говорится в заявлении.
Согласно тому же источнику, третий задержанный был назван «сообщником» джихадистской группировки.
По данным Centcom, в ходе операции во время атаки на позиции ИГ с земли и вертолета легкие ранения получил мирный житель.
После разгрома ИГИЛ в Сирии в 2019 г. международная коалиция во главе с Вашингтоном регулярно проводит операции против членов группировки.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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