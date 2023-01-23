В ходе рейда США в Сирии захвачены трое боевиков ИГ

Силы США взяли в плен трех членов организации «Исламское государство» (ИГ) во время рейда на востоке Сирии, сообщило в воскресенье военное командование США на Ближнем Востоке (Centcom).

Среди арестованных есть логист и человек, действующий в качестве посредника для ИГ, говорится в заявлении.

Согласно тому же источнику, третий задержанный был назван «сообщником» джихадистской группировки.

По данным Centcom, в ходе операции во время атаки на позиции ИГ с земли и вертолета легкие ранения получил мирный житель.

После разгрома ИГИЛ в Сирии в 2019 г. международная коалиция во главе с Вашингтоном регулярно проводит операции против членов группировки.