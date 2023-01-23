Зеленский заявил, что чиновник, задержанный по подозрению в коррупции, освобожден
2023-01-23 07:33
После коррупционных скандалов в Киеве президент Украины Владимир Зеленский объявил о более решительных действиях против неправомерных действий в госаппарате.
«Общество получит всю информацию, а государство предпримет необходимые мощные шаги», — заявил Зеленский в своем видеообращении.
Он также сообщил, что задержанный заместитель министра городского, территориального и инфраструктурного развития Василий Лозинский освобожден.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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