Зеленский заявил, что чиновник, задержанный по подозрению в коррупции, освобожден

APS
2023-01-23 07:33

После коррупционных скандалов в Киеве президент Украины Владимир Зеленский объявил о более решительных действиях против неправомерных действий в госаппарате.

«Общество получит всю информацию, а государство предпримет необходимые мощные шаги», — заявил Зеленский в своем видеообращении. 

Он также сообщил, что задержанный заместитель министра городского, территориального и инфраструктурного развития Василий Лозинский освобожден.

Опубликовано: Тарас Медведев









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