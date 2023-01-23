Хайди Клум появилась на премьеру документальной ленты Элтона Джона «Прощай дорога из желтого кирпича » в прозрачном куржевном наряде
2023-01-23 08:26
Модель с мировым именем Хайди Клум поразила окружающих своим кружевным нарядом, который полностью просвечивается.
Хайди Клум на премьеру Disney+ документальной ленты Элтона Джона "Прощай дорога из желтого кирпича" явилась в черном кружевном наряде, сквозь который несложно было рассмотреть некоторые части тела звезды подиума.
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Широкие брюки, демонстрирующие стройные ноги знаменитости, также сшиты из кружевной ткани.
Под блейзер модель надела топ того же цвета, напоминающий нижнее белье.
Опубликовано: Наталья Гончарова