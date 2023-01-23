Хайди Клум появилась на премьеру документальной ленты Элтона Джона «Прощай дорога из желтого кирпича » в прозрачном куржевном наряде

Модель с мировым именем Хайди Клум поразила окружающих своим кружевным нарядом, который полностью просвечивается.

Хайди Клум на премьеру Disney+ документальной ленты Элтона Джона "Прощай дорога из желтого кирпича" явилась в черном кружевном наряде, сквозь который несложно было рассмотреть некоторые части тела звезды подиума.