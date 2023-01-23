Глава Совета Европы: В ближайшее время Киев ожидает массированного наступления российских войск

Глава Совета Европы Шарль Мишель, вернувшийся из Киева, говорит, что украинские власти в ближайшее время ожидают массированного наступления российских войск.

В интервью польскому изданию Rzeczpospolitа Мишель отметил, что необходимы быстрые и "смелые решения» относительно военной поддержки Украины".

"Украинские власти имеют очень четкое видение того, что сейчас будет происходить. По их мнению, существует серьезный риск массированной атаки со стороны России в ближайшие недели. Именно поэтому так важны смелые решения о поставках военной техники", - подчеркнул глава Совета Европы, недавно побывавший в Киеве.

Помимо военной помощи, Мишель также говорил с украинскими властями об их стремлениях вступить в ЕС.

На вопрос о возможном «ускоренном пути» для этой страны председатель Совета Европы ответил: "Это зависит от того, как мы понимаем эту концепцию. Если бы это означало изменение правил и процедур, это действительно было бы сложно, потому что ЕС сообщество, основанное на верховенстве закона. Но если мы говорим об этом, "что обе стороны сделают все возможное, что работа будет сделана как можно скорее, это другой разговор. Давайте поощрять их к ускорению реформ. И если они это сделают, мы должны избежать проволочек с нашей стороны".