Sueddeutsche Zeitung: Нерешительность Германии по танкам для Украины привела США в ярость

Правительство Шольца блокирует передачу Украине танков Leopard. Это, по сообщениям немецких СМИ, приводит администрацию США в ярость.

По мнению Штефана Корнелиуса Sueddeutsche Zeitung, союзники Германии с непониманием и даже гневом отнеслись к решению канцлера Шольца не передавать пока танки Leopard Украине. По словам Корнелиуса, особенно резко отреагировало правительство США.

Он отметил, что "американский министр обороны Ллойд Остин, находившийся в четверг в Берлине и в пятницу в Рамштайне, тщетно пытался добиться от Германии согласия".

"Речь идет не только о танках, находящихся на вооружении бундесвера, но прежде всего о разрешении на переброску немецких танки, принадлежащие другим странам НАТО", — говорится в статье.

Как сообщает Sueddeutsche Zeitung, в своем репортаже о переговорах в Берлине Остин много места уделил встрече с главой канцелярии Вольфгангом Шмидтом. Этот политик считается ключевым лицом для немецкой позиции по танкам. Газета сообщает, что между Остином и Шмидтом произошла "ожесточенная словесная дуэль" и что встреча "протекала в напряженной обстановке".

Кроме того, США надоело, что они дают Украине гораздо больше оружия, чем Германия и другие союзники.

Как пишет Корнелиус, Вашингтон был особенно раздражен публичным объявлением условий передачи Leopard Германией.