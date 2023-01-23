Глава МИД Германии: Мы не будем возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью французскому телеканалу LCI заявила, что Берлин не будет возражать, если Польша направит в Украину немецкие танки Leopard 2.

Ранее на встрече в Рамштайне не удалось достичь договоренности о согласии Германии на передачу Украине танков немецкого производства.

Отвечая на вопрос о ситуации, в которой Польша решит отправить свои танки Leopard 2 без согласия Германии, Бербок сказала: "На данный момент такой вопрос нам не задавали, но если бы нам его задали, мы бы не возражали", сообщает агентство Reuters.

Министр добавила, что Германия должна согласовать с другими странами общую позицию по тяжелым вооружениям для Украины.

Заседание контактной группы по оборонной поддержке Украины состоялось в пятницу, 20 января на американской базе в Рамштайне. Однако решения в виде согласия Германии на передачу Украине танков Leopard 2, на что Украина надеялась еще до встречи, оно не принесло .

В пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкй заявил, что в случае, если Германия не согласится передать Leopard Украине, Польша создаст коалицию стран, готовых передать часть своих современных танков Киеву.