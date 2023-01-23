Звезда реалити-шоу Кэти Прайс пыталась свести счеты с жизнью после того, как очутилась на дне и у нее возникли проблемы с психическим здоровьем.

44-летняя звезда реалити-шоу Кэти Прайс призналась, что пыталась совершить суицид, так как проблемы, навалившиеся на ее плечи, казались непреодолимыми.

После того как мать пятерых детей изменилась, чувствует она себя гораздо лучше. Терапия способствовала этому.

Психотерапевт звезды экрана призналась, что не встречала человека, у которого в жизни было бы столько травмирующих событий, как у Прайс.