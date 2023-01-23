Германия не будет возражать, если другие страны отправят Украине танки Leopard

Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Германия не будет стоять на пути, если Польша направит в Украину танки Leopard, сообщает Reuters.

В последние дни власти ряда стран, в том числе Польши, выразили готовность передать танки Leopard Украине, но против этого выступила Германия, которая является их производителем.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в воскресенье, 23 января в интервью французскому телеканалу LCI, что Берлин не будет возражать, если польское правительство решит отправить танки в Украину.

Отвечая на вопрос о ситуации, если Польша решит отправить свои танки Leopard 2 без согласия Германии, Бербок сказал: "Пока нам не задавали такой вопрос, но если бы нас спросили, мы бы не стояли на пути".

В пятницу, 20 января на американской базе в Рамштайне состоялось заседание контактной группы по оборонной поддержке Украины. Однако решения в виде согласия Германии на передачу Украине танков Leopard 2, на что Украина надеялась еще до встречи, оно не принесло.