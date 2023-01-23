72-летнего врача Карлоса Сузака будут судить за консультирование уругвайских мучителей в период диктатуры

Испанские власти одобрили экстрадицию 72-летнего врача Карлоса Сузака в Уругвай. Он консультировал уругвайских мучителей в период диктатуры и был в курсе исчезновения отдельных людей.

Елена Дзаффарони - одна из женщин, подвергшимся пыткам в 1974 году. Пострадавшая была беременна на тот момент. Над ее мужем Луисом Эдуардо Гонсалесом также издевались уругвайские диктаторы.

Несчастные рассказали, что, когда теряли сознание, к ним приходил врач, тот самый Карлос Сузак, который приводил их в чувства. После пытки продолжались.

Данные сведения подтвердила не только эта пара.

Карлос бежал в Испанию, но в 2007 году его наконец отыскал бывший политзаключенный, когда Сузак работал врачом в Мадриде.

Теперь мучителя будут судить, так как испанские власти одобрили передачу медика в Уругвай.