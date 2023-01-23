12 человек получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе в США

12 человек получили ранения, один - тяжелое, в результате стрельбы в ночном клубе в Батон-Руж, штат Луизиана, сообщили власти в воскресенье, 22 января.

По данным полиции, это было нападение, "направленное на конкретных людей". Преступник или преступник до сих пор не арестованы.

"По предварительным данным, это не было случайным актом насилия. Мы считаем, что это было направлено против конкретных лиц, а другие были ранены случайно", - заявил на пресс-конференции начальник полиции Батон-Руж Мерфи Пол.

Когда в Dior Bar & Lounge раздались выстрелы, поблизости находились трое полицейских, которые смогли оказать первую помощь пострадавшим.

Мэр Батон-Руж Уэстон Брум назвал стрельбу "бессмысленным актом насилия, который не останется безнаказанным".

Это был еще один из недавних многочисленных случаев преступления с применением огнестрельного оружия в США. Власти называют их бичом, а общественное мнение требует ужесточения правил доступа к этому оружию.