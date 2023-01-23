Внук немецкого нациста открыл синагогу в госпитале в Германии

Один дед Давида Рубен-Тиса был нацистом, другой спасал жизни евреев, помогая им бежать от нацистов. Сегодня он сам руководит лучшей ортопедической больницей Германии.

Там он открыл синагога, и пациенты могут питаться в кошерной столовой.

"Поддерживая иудаизм, я надеюсь искупить грехи моего деда, а также стать источником гордости для другого моего деда", — сказал Рубен-Тиса, которого цитирует The Jerusalem Post”.

Один из дедов Рубена-Тиса был немецким нацистом, участвовавшим во вторжении в Польшу во время Второй мировой войны. Второй дедушка использовал свой торговый флот, чтобы помочь евреям бежать из страны.

Больница, генеральным директором которой является Давид Рубен-Тис, завоевала звание лучшей ортопедической больницы страны.

Когда в учреждении открылась синагога, свиток Торы подарили местные жители, большинство из которых не евреи.