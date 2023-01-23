Во всем Пакистане пропало электричество
По сообщению министерства энергетики Пакистана, серьезное отключение электроэнергии в электросети в понедельник утром.
Это привело к перебоям в подаче электроэнергии по всей стране. Ведутся работы по устранению неисправности.
По предварительной информации, электроэнергетическая сеть страны отключилась в 7:34 по местному времени, что привело к серьезному сбою.
Аналогичный сбой произошел в январе 2021 года. В то время без электричества остались более 200 миллионов человек, в том числе жители крупнейших городов Пакистана: Исламабада, Карачи, Пешавара, Равалпинди и Лахора.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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