Во всем Пакистане пропало электричество

По сообщению министерства энергетики Пакистана, серьезное отключение электроэнергии в электросети в понедельник утром.

Это привело к перебоям в подаче электроэнергии по всей стране. Ведутся работы по устранению неисправности.

По предварительной информации, электроэнергетическая сеть страны отключилась в 7:34 по местному времени, что привело к серьезному сбою.

Аналогичный сбой произошел в январе 2021 года. В то время без электричества остались более 200 миллионов человек, в том числе жители крупнейших городов Пакистана: Исламабада, Карачи, Пешавара, Равалпинди и Лахора.