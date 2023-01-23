В Пакистане нет электричества во всей стране, энергосистема обрушилась из-за перепадов в электросети
В Пакистане ранним утром произошло отключение электроэнергии по всей стране, сообщает Минэнерго государства.
По данным министерства энергетики Пакистана, устранение проблемы с электричеством во всех частях страны может занять до 12 часов. Причиной обрушения энергосистемы стали колебания в электросети.
В настоящее время выработка электроэнергии отключена в ночное время из-за более высокого потребления в холодные месяцы.
По данным Минэнерго, при перезапуске генерации в утренние часы происходили перепады, которые в конечном итоге парализовали электросеть.
Власти призвали население не паниковать. Отключения электроэнергии более распространены в Пакистане, но это не значит, что все крупные города отключаются от электроснабжения одновременно.
Риск отключения электроэнергии в южноазиатской стране увеличился из-за экономического кризиса и катастрофических наводнений этим летом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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