Süddeutsche Zeitung: Глава Пентагона и советник Шольца жестко поругались в Рамштайне
Немецкие СМИ сообщают о кулуарах пятничного заседания Контактной группы по Украине в Рамштайне.
По их словам, между главой Пентагона Ллойдом Остином и Вольфгангом Шмидтом, одним из ближайших советников канцлера ФРГ Олафа Шольца, произошел "жесткий спор".
Воскресное издание Bild описало "жесткий спор" между представителями США и Германии. Газета ссылается на информацию американской администрации и внутренний отчет, который касается переговоров главы Пентагона Ллойда Остина в Берлине. Аналогичные выводы приводит Süddeutsche Zeitung и прямо пишет, что "США в ярости от Шольца".
Остин пробыл в канцелярии канцлера Германии дольше, чем планировалось. Он указал, что транспортировка и эксплуатация танка Abrams на Украину будет слишком затратной, сообщает Bild.
Süddeutsche Zeitung подчеркивает, что отказ канцлера Олафа Шольца поставить на Украину танки Leopard вызвал серьезное раздражение в правительстве США. Американцев особенно возмутило то, что федеральное правительство выдвигает свои требования публично.
Опубликовано: Николай Скира
-
-
Храмова Оксана
The Guardian: украинские беженцы жалуются на "ужасные условия" в Британии
Самая главная проблема - жилищная. Люди недовольны неподходящими условиями для жизни в предоставленном им временном жилье. Но больше всего беженцев пугает перспектива и вовсе остаться без крыши над головой.Подробнее...
-