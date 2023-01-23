Süddeutsche Zeitung: Глава Пентагона и советник Шольца жестко поругались в Рамштайне

Немецкие СМИ сообщают о кулуарах пятничного заседания Контактной группы по Украине в Рамштайне.

По их словам, между главой Пентагона Ллойдом Остином и Вольфгангом Шмидтом, одним из ближайших советников канцлера ФРГ Олафа Шольца, произошел "жесткий спор".

Воскресное издание Bild описало "жесткий спор" между представителями США и Германии. Газета ссылается на информацию американской администрации и внутренний отчет, который касается переговоров главы Пентагона Ллойда Остина в Берлине. Аналогичные выводы приводит Süddeutsche Zeitung и прямо пишет, что "США в ярости от Шольца".

Остин пробыл в канцелярии канцлера Германии дольше, чем планировалось. Он указал, что транспортировка и эксплуатация танка Abrams на Украину будет слишком затратной, сообщает Bild.

Süddeutsche Zeitung подчеркивает, что отказ канцлера Олафа Шольца поставить на Украину танки Leopard вызвал серьезное раздражение в правительстве США. Американцев особенно возмутило то, что федеральное правительство выдвигает свои требования публично.