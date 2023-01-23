Vogue: Приянка Чопра призналась, что ее муж Ник Джонас - гарантия ее самооценки
Приянка Чопра и ее муж Ник Джонас - одна из самых крепких пар Голливуда. Счастливая супруга утверждает, что ее высокая самооценка - заслуга возлюбленного.
Индийская актриса Приянка Чопра призналась в интервью британскому изданию "Vogue", что, когда теряет веру в себя, обращается к мужу Никосу Джонасу, который оказывает отличную поддержку в таких ситуациях.
Супруг "видит сквозь туман", способен разглядеть в людях лучшее.
10-летняя разница в возрасте (Приянке - 40, а Джонасу - 30) не мешает знаменитостям жить душа в душу, гордо нося звание одной из самых крепких пар Голливуда.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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