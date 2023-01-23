Nokia подписала патентное соглашение о 5G с Samsung
2023-01-23 10:19
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia подписал долгосрочное соглашение о лицензировании патентов 5G для Samsung, сообщают представители компании в понедельник, 23 января.
Предыдущий аналогичный контракт истек в декабре, говорится в сообщении, которое цитирует «Рейтер».
Samsung начнет оплачивать патентные услуги Nokia с 1 января.
Сообщается, что ближайший конкурент финской фирмы, Ericsson в 2022 году также достиг соглашения о патентах 5G с Samsung, положив конец спору, который ударил по квартальной выручке компании.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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