Nokia подписала патентное соглашение о 5G с Samsung

APS
2023-01-23 10:19

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia подписал долгосрочное соглашение о лицензировании патентов 5G для Samsung, сообщают представители компании в понедельник, 23 января.

Предыдущий аналогичный контракт истек в декабре, говорится в сообщении, которое цитирует «Рейтер».

Samsung начнет оплачивать патентные услуги Nokia с 1 января.

Сообщается, что ближайший конкурент финской фирмы, Ericsson в 2022 году также достиг соглашения о патентах 5G с Samsung, положив конец спору, который ударил по квартальной выручке компании.

Опубликовано: Тарас Медведев









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