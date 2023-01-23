Дженнифер Лопес прибыла на шоу Джимми Киммела вся в белом, чтобы рассказать о своем новом фильме Shotgun Wedding
2023-01-23 10:20
Актриса Дженнифер Лопес прибыла на шоу Джимми Киммела вся в белом, чтобы рассказать о своем новом фильме "Shotgun Wedding" ("Моя пиратская свадьба").
Новый фильм "Моя пиратская свадьба" ("Shotgun Wedding") вышел в прокат в конце 2022 года.
Рассказать о картине решила исполнительница главной роли Дженнифер Лопес.
Знаменитость, одетая с ног до головы в белое, явилась на шоу Джимми Киммела.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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