Дженнифер Лопес прибыла на шоу Джимми Киммела вся в белом, чтобы рассказать о своем новом фильме Shotgun Wedding

APS
2023-01-23 10:20

Актриса Дженнифер Лопес прибыла на шоу Джимми Киммела вся в белом, чтобы рассказать о своем новом фильме "Shotgun Wedding" ("Моя пиратская свадьба").

Новый фильм "Моя пиратская свадьба" ("Shotgun Wedding") вышел в прокат в конце 2022 года.

Рассказать о картине решила исполнительница главной роли Дженнифер Лопес.

Знаменитость, одетая с ног до головы в белое, явилась на шоу Джимми Киммела.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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