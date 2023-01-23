"Королева пеших прогулок" Кристал Паула Гонсалес погибла, упав с высоты более 200 метров, пытаясь взобраться на гору в Лос-Анджелесе.

"Королева пеших прогулок" Кристал Паула Гонсалес погибла, упав с высоты более 200 метров в пустоту. Ей было 56 лет.

Знаменитость пыталась взобраться на гору под названием Лысая в Лос-Анджелесе и сорвалась вниз.

Плохие погодные условия способствовали тому, что Гонсалес упала на ледяной склон.

Ее доставили в больницу, но травмы были очень серьезными. Через 3 недели несчастная ушла из жизни.