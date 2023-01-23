Королева пеших прогулок Кристал Паула Гонсалес погибла, упав с высоты более 200 метров
2023-01-23 10:59
"Королева пеших прогулок" Кристал Паула Гонсалес погибла, упав с высоты более 200 метров, пытаясь взобраться на гору в Лос-Анджелесе.
"Королева пеших прогулок" Кристал Паула Гонсалес погибла, упав с высоты более 200 метров в пустоту. Ей было 56 лет.
Знаменитость пыталась взобраться на гору под названием Лысая в Лос-Анджелесе и сорвалась вниз.
Плохие погодные условия способствовали тому, что Гонсалес упала на ледяной склон.
Ее доставили в больницу, но травмы были очень серьезными. Через 3 недели несчастная ушла из жизни.
Опубликовано: Наталья Гончарова