Бейонсе Ноулз получила за концерт в Дубае 24 000 000 долларов

За час выступления в Дубае знаменитая американская певица Бейонсе Ноулз получила 24 000 000 долларов.

21 января, поп-звезда мирового масштаба Бейонсе Ноулз дала грандиозный концерт в новом отеле "Atlantis The Royal Resort" в Дубае.

Выступление длилось в течение часа, напоминая театральное шоу.

Сначала на сцене появились скрипачи в золотых головных уборах и пышных красных юбках, после - танцоры с Бейонсе в желтом платье с корсетом и перьями.

За вечер артистка сменила 3 костюма. Вторым был красный комбинезон с корсетом и юбкой, а третьим - прозрачное мини-платье, украшенное кристаллами.

По сведениям "The Economic Times" Ноулз получила за этот концерт 24 000 000 долларов. Это было сольное выступление впервые за 4 года.