Таможня обнаружила опиум на сумму 390 000 евро на трассе А;2 в ФРГ

APS
2023-01-23 11:40

Сотрудники таможни изъяли опиум на сумму 390 000 евро во время проверки в зоне обслуживания на автобане 2 недалеко от Билефельда.

По данным таможни в понедельник, 39-летний водитель и его 37-летний пассажир были предварительно арестованы. 

Силовики также обнаружили в машине более 31 000 евро наличными. 28 кг опия-сырца были обнаружены в дорожной сумке и чемодане. 

Операция была проведена в начале января, но по тактическим соображениям официальные лица объявили об обнаружении наркотиков только в понедельник.

Опубликовано: Тарас Медведев









Новости СМИ2