Таможня обнаружила опиум на сумму 390 000 евро на трассе А;2 в ФРГ

Сотрудники таможни изъяли опиум на сумму 390 000 евро во время проверки в зоне обслуживания на автобане 2 недалеко от Билефельда.

По данным таможни в понедельник, 39-летний водитель и его 37-летний пассажир были предварительно арестованы.

Силовики также обнаружили в машине более 31 000 евро наличными. 28 кг опия-сырца были обнаружены в дорожной сумке и чемодане.

Операция была проведена в начале января, но по тактическим соображениям официальные лица объявили об обнаружении наркотиков только в понедельник.