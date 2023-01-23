Таможня обнаружила опиум на сумму 390 000 евро на трассе А;2 в ФРГ
2023-01-23 11:40
Сотрудники таможни изъяли опиум на сумму 390 000 евро во время проверки в зоне обслуживания на автобане 2 недалеко от Билефельда.
По данным таможни в понедельник, 39-летний водитель и его 37-летний пассажир были предварительно арестованы.
Силовики также обнаружили в машине более 31 000 евро наличными. 28 кг опия-сырца были обнаружены в дорожной сумке и чемодане.
Операция была проведена в начале января, но по тактическим соображениям официальные лица объявили об обнаружении наркотиков только в понедельник.
Опубликовано: Тарас Медведев