Индия намерена запретить показ фильма BBC Modi о премьер-министре Наренды Моди

Индия намерена запретить показ документального фильма BBC "Modi" о премьер-министре Наренды Моди и о его роли в беспорядках в западном штате Гуджарат в 2002 году.

Споры по поводу показа картины BBC "Modi" о премьер-министере штата Гуджарат Наренды Моди разгорелись псоле показа первого эпизода передачи "Индия: вопрос Моди".

Речь идет о насилии, которое имело место во время беспорядков в штате Гуджарат, когда 59 индуистких поломников подожгли в поезде. Ответственность за происшествие возложили тогда на мусульманское население местности.

По всему штату погибло в районе 1000 мусульман. Полицию обвинили в бездействии, а Моди в том, что недостаточно сделал для защиты меньшинства.

В 2013 году коллегия ВС заявила, что для преследования политика недостаточно доказательств.