Супруга Збруева вынуждена была вызвать скорую из-за плохого самочувствия артиста
2023-01-23 12:13
84-летний актер театра и кино Александр Збруев почувствовал себя плохо, когда его жена Людмила Савельева обеспокоилась и вызвала скорую.
Александру Збруеву потребовалась экстренная помощь врачей, когда он почувствовал серьезное недомогание, о чем сообщает "5-tv.ru".
Збруеву стало плохо дома. Он почувствовал боли в груди и резкий скачок давления.
Его жена Людмила Савельева позвонила в скорую помощь.
После оказания помощи 84-летний актер от госпитализации отказался.
Опубликовано: Наталья Гончарова