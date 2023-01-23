Лукашенко: военная обстановка на границе Беларуси непростая как никогда

Александр Лукашенко утверждает, что по периметру белорусской государственной границы сложилась непростая военно-политическая обстановка.

23 января Telegram-канал "Пул Первого", выполняющий функцию пресс-службы Александра Лукашенко, опубликовал фрагмент речи белорусского президента, заслушавшего доклад об обстановке на границах Беларуси. По мнению Лукашенко, по периметру белорусской госграницы сложилась непростая военно-политическая обстановка, и подобный уровень эскалации никогда ранее не фиксировался.

Примечательно, что позднее в тот же день Александр Лукашенко подписал ряд документов о мерах охраны государственной границы Беларуси, содержание которых пока не оглашалось.