Таяни: страны Европы не имеют права просить Киев о переговорах с Россией

Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни уверен, что в настоящий момент европейские страны не вправе просить правительство Украины о начале мирных переговоров с Россией.

Днём понедельника министр иностранных дел Италии Антонио Таяни публично заявил, что лидеры государств-участников Европейского союза не обладают моральным правом для того, чтобы просить руководство Украины о скорейшем возобновлении мирных переговоров с Россией с целью прекращения конфликта в регионе.

По мнению Таяни, главы европейских держав смогут попросить Киев о восстановлении переговорного процесса с Москвой после того, как войска РФ прекратят наносить удары по украинский критической инфраструктуре.