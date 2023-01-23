Таяни: страны Европы не имеют права просить Киев о переговорах с Россией
2023-01-23 13:15
Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни уверен, что в настоящий момент европейские страны не вправе просить правительство Украины о начале мирных переговоров с Россией.
Днём понедельника министр иностранных дел Италии Антонио Таяни публично заявил, что лидеры государств-участников Европейского союза не обладают моральным правом для того, чтобы просить руководство Украины о скорейшем возобновлении мирных переговоров с Россией с целью прекращения конфликта в регионе.
По мнению Таяни, главы европейских держав смогут попросить Киев о восстановлении переговорного процесса с Москвой после того, как войска РФ прекратят наносить удары по украинский критической инфраструктуре.
Опубликовано: Ткачёв Андрей